مصرع 3 أشخاص في حادثين منفصلين بكفر الشيخ.. بينهم طفل ووالده

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل في حادثين منفصلين بمحافظة كفر الشيخ، خلال الساعات الأخيرة من صباح الخميس، وجرى نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الحوادث

كان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من الجهات المعنية بوصول 3 جثث، في حادثين منفصلين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

مصرع 3 أشخاص

بالفحص تبين مصرع «م.أ.م»، 50 سنة، لسقوطه من علو، فى مساكن الـ33 عمارة بسخا، كما توفي «ع.م.ع»، 40 سنة، من مصنع السكر بالحامول، وونجله «م.ع.م»، 6 سنوات، فى حادث انقلاب جرار زراعي بالحامول.

نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة المستشفى العام

وجرى نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.