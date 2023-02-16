السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار بالمخدرات في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الثانية»، حضوريًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 أعوام، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، عما نُسب إليه بالتجارة في جوهر الهيروين المخدر، وأمرت المحكمة بمصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

أحداث القضية في كفر الشيخ

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، مستشار، وسكرتارية محمد أبو طالب، وذلك في أحداث القضية رقم 14311 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2381 لسنة 2022 كُلي كفر الشيخ.

المتهم أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو «ك.ع»، 19 عاماً، عامل، ويقيم بمركز كفر الشيخ، لأنه في يوم 24 أكتوبر 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.