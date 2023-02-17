شهادة رسمية من محكمة النقض بالحكم بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

حصلت أسرة نيرة أشرف على شهادة من محكمة النقض محررة من الجدول الجنائي بالإدارة العامة للشئون الجنائية، تفيد بقبول طعن المحكوم عليه شكلًا وفي الموضوع برفض قبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع، بإقرار الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية بإعدام محمد عادل، قاتل الطالبة بمحيط سور جامعة المنصورة، بجلسة 9/2/2023 دائرة الخميس في الجناية رقم 1599 لسنة 92 نقض.

وجاء في المستند الصادر من محكمة النقض بأنه: «بالاطلاع على السجلات والحاسب الآلي تبين أنه مرفوع من محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، طاعن، ضد النيابة العامة عن الحكم الصادر في الجناية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة، كلي رقم 1191 لسنة 2022 المنصورة جنوب الكلية والصادر بجلسة 6/7/2022».

نص مستند الحكم بإعدام محمد عادل

وقال نص الشهادة أن النقض بجلسة 9/2/2023 دائرة الخميس بشأن قبول طعن المحكوم عليه شكلًا وفي الموضوع برفض قبول عرض النيابة العامة، وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام محمد عادل محمد اسماعيل عوض الله.

الحكم بإعدام محمد عادل

وأصدرت بمحكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار، سعيد عبد الرشيد السمادوني، والمستشار هشام علي جمال الدين غيث، حكمًا بالإعدام شنقًا على المتهم، وأوصت بإذاعة أحكام الإعدام على الهواء أو جزء منها، لتحقيق الردع العام.

وأوصت المحكمة فى حيثيات حكم الإعدام على المتهم محمد عادل، الذي قتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام يوم 20 يونيو 2022، بطعنها 19 طعنة وذبحها مع محاولة فصل رقبتها، المشرع المنشود بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها، ما يثير الذعر في نفوس الآمنين من أبناء الوطن وذكرت في الحيثيات الذي بني علي أساسه الحكم.