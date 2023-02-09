والد نيرة أشرف يوجّه رسالة لمحمد عادل: الآن نلت جزاءك العادل

وجّه والد نيرة أشرف، رسالة إلى القاتل، بعد رفض محكمة النقض، اليوم، الطعن المقدم من محمد عادل قاتل نجلته، وتأييد حكم الإعدام، قائلا: «لماذا فعلت بها ما فعلت، لماذا لم تتركها حيّة، الآن نلت جزاءك العادل بما ارتكبت من جرم، وأصبحت عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الجُرم».

وأضاف والد نيرة أشرف، أنّ تأييد الحكم من قبل محكمة النقض، اليوم، أثلج صدره وطيّب قلب والدتها وقلب كل من ساندنا في محنتنا، متمنيا حضوره وقت تنفيذ حكم الإعدام أثناء وجود القاتل على طبلية عشماوي، متابعا: «والدة نيرة سجدت شكرا لله لحظة سماع خبر تأييد حكم الإعدام».