رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

والد نيرة أشرف يوجّه رسالة لمحمد عادل: الآن نلت جزاءك العادل

كتب:

بسمة عبدالستار وحسن سمير
03:04 م | الخميس 09 فبراير 2023
نيرة أشرف

نيرة أشرف

وجّه والد نيرة أشرف، رسالة إلى القاتل، بعد رفض محكمة النقض، اليوم، الطعن المقدم من محمد عادل قاتل نجلته، وتأييد حكم الإعدام، قائلا: «لماذا فعلت بها ما فعلت، لماذا لم تتركها حيّة، الآن نلت جزاءك العادل بما ارتكبت من جرم، وأصبحت عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الجُرم».

وأضاف والد نيرة أشرف، أنّ تأييد الحكم من قبل محكمة النقض، اليوم، أثلج صدره وطيّب قلب والدتها وقلب كل من ساندنا في محنتنا، متمنيا حضوره وقت تنفيذ حكم الإعدام أثناء وجود القاتل على طبلية عشماوي، متابعا: «والدة نيرة سجدت شكرا لله لحظة سماع خبر تأييد حكم الإعدام».

اقرأ المزيد:

محامي قاتل نيرة أشرف: سأقدم مذكرة إلى «النقض» لتخليص محمد عادل من «الإعدام»

عاجل.. «نيابة النقض» توصي بتأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

عاجل.. غياب محمد عادل قاتل نيرة عن جلسة نظر الطعن أمام «النقض»

عاجل.. «النقض» تؤيد إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

الظهور الأول لقاتل نيرة أشرف بالبدلة الحمراء.. محاكمة محمد عادل آخر يناير
بقلم بسمة عبدالستار وحسن سمير