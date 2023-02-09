ما الخطوة التالية بعد تأييد «النقض» إعدام قاتل نيرة أشرف؟.. محامِ يجيب

بعد أن أسدلت محكمة النقض، الستار على قضية نيرة أشرف، وأيدت حكم الإعدام بحق محمد عادل قاتل نيرة أشرف ظهر اليوم، هناك سؤال يطرح نفسه، هو متى يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل نيرة أشرف؟ وهل هناك مدة قانونية للتنفيذ بعد حكم النقض؟

مدة إيداع أسباب حكم النقض

الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، يجيب عن سؤال متى يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل نيرة أشرف؟، أولًا قبل تنفيذ الحكم، لابد من صدور أسباب الحكم ، وأنه لا يوجد مدة محددة قانونًا تلزم محكمة النقض بإيداع أسباب أحكامها.

تصديق رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام

وأضاف «ياسر» في حديثه لـ«الوطن»، أنه في حالة ايداع أسباب تأييد الحكم على قاتل نيرة أشرف، محمد عادل، وصدور الصيغة التنفيذية للحكم، فإن الإجراءات القضائية بذلك تكون انتهت وبعدها يكون تصديق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام ثم تتولى وزارة الداخلية عملية التنفيذ.

وتابع أنّ وزارة الداخلية لديها لائحة تحدد ضوابط تنفيذ أحكام الإعدام والأماكن المخصصة للتنفيذ بالسجون سواء في القاهرة أو المحافظات، وعندها يتم تنفيذ الحكم بإحضار القاتل وهو يرتدي البدلة الحمراء من السجن حتى طبلية عشماوي في حضور ممثل النيابة العامة وشيخ من وزارة الأوقاف لتلقينه الشهادة قبل أن يتم تنفيذ الحكم.

النقض تؤيد إعدام محمد عادل

كانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم الإعدام على قاتل نيرة أشرف محمد عادل ظهر اليوم، بعد جلسة استمرت 3 ساعات لنظر الطعن المقدم من محمد عادل ضد الحكم الصادر بإعدامه من محكمة الجنايات، وغاب المتهم عن حضور الجلسة التي انتهت برفض الطعن.