سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة.. مستقر

يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر الدولار بشكل مستمر، وخصوصا العاملين بالخارج وذويهم، أو الأشخاص الذين يعملون في شركات عالمية تحرص على صرف رواتب الموظفين بالدولار.

سعر الدولار اليوم

وتهتم بوابة «الوطن» على مدار الساعة بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 17 فبراير في المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30.50 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 30.52 جنيه للشراء، و30.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السوي

استقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، وسجل 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.