سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة

أعلنت البنوك المصرية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، إذ يبحث العديد من المواطنين والمستثمرين سواء العرب أو الأجانب داخل أو خارج مصر، عن أسعار العملات الأجنبية، ومنها الدولار، وقد سجّل سعر العملة الأمريكية رسميًا بالبنك المركزي المصري 30.43 جنيه للشراء، و30.53 جنيه للبيع، فيما بلغ 30.35 جنيه للشراء، بينما وصل إلى 30.45 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وترصد «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، اليوم، سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية، وفق آخر تحديث للبنوك على المواقع الرسمية.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

- سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30.43 جنيه للشراء، فيما بلغ 30.53 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ البنك الأهلي 30.35 جنيه للشراء، و30.45 جنيه للبيع.

- سعر الدولار ببنك مصر مقابل الجنيه المصري 29.9 جنيه للشراء، و30 جنيه للبيع.

- سعر الدولار ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 30.45 جنيه للشراء، و30.55 جنيه للبيع.

- سعر الدولار بالمصرف المتحد مقابل الجنيه المصري اليوم 30.45 جنيه للشراء، و30.55 جنيه للبيع.

- سعر الدولار ببنك الإسكندرية اليوم، أمام الجنيه المصري 30.45 جنيه للشراء، و30.55 جنيه للبيع.

- سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي CIB، بلغ 30.45 جنيه مقابل الشراء، و30.55 جنيه مقابل البيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المختلفة

- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك أبوظبي الإسلامي 30.50 جنيه مقابل الشراء، فيما بلغ 30.55 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني 30.45 جنيه للشراء، و30.55 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار ببنك قطر الوطني الأهلي 30.45 جنيه للشراء، فيما بلغ 30.55 جنيه للبيع.