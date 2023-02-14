الدولار يتراجع عالميًا أمام سلة العملات لليوم الثاني وسط توقعات بالمزيد

انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات نحو مستوى 103 نقاط اليوم الثلاثاء، متراجعًا للجلسة الثانية على التوالي، إذ يترقب المستثمرون بحذر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي من المتوقع أن يظهر أن الضغوط التضخمية قد خفت أكثر في يناير.

توقعات بضغوط تضخمية أكبر

أظهر أحدث مسح للتضخم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر يناير، أن الأمريكيين استمروا في توقع ضغوط تضخم مرتفعة على المدى القريب، وضعف الدولار قليلًا مع نشاط البيع الأكثر وضوحًا مقابل الين الياباني.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 105.16 نقطة بنهاية هذا الربع (يناير - مارس)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 109.90 نقطة في غضون 12 شهرًا.

مؤشر الدولار الأمريكي

يقيس مؤشر الدولار الأمريكي «DXY» أداء الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية، ويعتبر اليورو، إلى حد بعيد، أكبر عنصر في المؤشر، ويشكل 57.6% من السلة، يليه الين الياباني (13.6%)، والجنيه الإسترليني (11.9%)، والدولار الكندي (9.1%)، والكرونة السويدية (4.2%)، والفرنك السويسري (3.6%).