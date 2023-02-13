الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 5 أسابيع عالمياً

ارتفع الدولار مقتربا من أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام العملات الرئيسية الأخرى، اليوم، مع زيادة رهان المستثمرين على مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، بينما يترقبون تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدوره غدا الثلاثاء.

تراجع الين الياباني

وتراجع الين الياباني وسط توقعات بأن تعين الحكومة اليابانية مسؤولا يدعم السياسة النقدية الحالية محافظا جديدا للبنك المركزي غدا وفقا لوكالة «رويترز»، كما تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مع هبوط الأسهم الآسيوية وسط مخاوف بأن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لإبطاء النمو، كما هبط الجنيه الإسترليني.

صدور بيانات الوظائف الأمريكية

وقال «شينيتشيرو كادوتا»، محلل أول استراتيجيات تداول العملات لدى باركليز في طوكيو: «يلقى الدولار دعما منذ صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع في وقت سابق من الشهر الجاري وتميل تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي إلى تشديد السياسة لكن التركيز منصب بالطبع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدا».

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية من بينها الين واليورو والإسترليني- 0.068% إلى 103.65 ليظل قريبا من مستوى الثلاثاء الماضي المرتفع والبالغ 103.96 وهو أعلى مستوياته منذ السادس من يناير الماضي، وصعدت العملة الأمريكية 0.6% إلى 132.20 ين.

خسارة اليورو

وخسر اليورو 0.09% من قيمته مسجلا 1.06685 دولار بعدما لامس في وقت سابق مستوى 1.0656 للمرة الأولى منذ التاسع من يناير الماضي، وتم تداول الإسترليني في أحدث معاملات عند 1.20475 دولار منخفضا 0.1% خلال اليوم.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.09% إلى 0.6912 دولار وانخفض الدولار النوزيلندي 0.11% إلى 0.6304 دولار.