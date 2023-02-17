وزير التنمية المحلية يوجه بتوفير 94 قطعة أرض لإنشاء مخازن لـ«الأغذية المدرسية»

وجّه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص 94 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإنشاء مخازن جديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية، بحيث تكون كاملة المرافق بما يضمن عمل المنظومة باستمرار دون توقف استعداداً للعام الدراسي القادم 2023/2024.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تنفيذ منظومة التغذية المدرسية بصورة سليمة تضمن سلامة الوجبات في كل مراحل تداولها، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، وتنفيذا لتكليفات مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد2023/2024.

توفير 51 قطعة أرض في 21 محافظة

وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم توفير 51 موقعا في 21 محافظة بعد موافقة مجموعة العمل برئاسة ممثل من مجلس الوزراء، وتضم عدة وزارات منها وزارة التنمية المحلية، وجارٍ الانتهاء من معاينة المواقع المرشحة في 3 محافظات، هي (البحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء)، مؤكدا سعي الوزارة من أجل رفع كفاءة وتطوير آليات منظومة التغذية المدرسية للحفاظ على الوجبات وتداولها وسهولة التدفق والتوزيع على المدارس وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المواصفات الفنية للمخازن

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المواقع التي يتم اختيارها بالمحافظات المستهدفة، لا بد أن تنطبق عليها المواصفات الفنية لمخازن التوزيع طبقا للاشتراطات المحددة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي حال تعذر ذلك ستستخدم أي محافظة مخازن الشركة الموردة للوجبات داخل نطاقها بما يحقق أهداف المنظومة وتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تمت الموافقة على 4 مواقع لإنشاء المخازن في كل من مراكز أبو تيج وأسيوط وديروط ومنفلوط بمحافظة أسيوط ومراكز ومدن الفيوم وأطسا وطامية وأبشواي بمحافظة الفيوم، ومغاغة والمنيا وبني مزار وسمالوط بمحافظة المنيا، وقليوب البلد وحي شرق شبرا الخيمة والخانكة بمحافظة القليوبية، والمنزلة وأجا ونبروه وبلقاس بمحافظة الدقهلية، كما تمت الموافقة على 3 مواقع في كل من مراكز طهطا وأخميم والمراغة بمحافظة سوهاج، ونصر النوبة وأسوان والرديسية بمحافظة أسوان، والعلمين ومرسي مطروح وسيدي براني بمحافظة مطروح، ومدن الشهداء وتلا وحي شرق شبين الكوم بالمنوفية، والواسطي وببا ببني سويف.

وأضاف آمنة، أنه تمت الموافقة على موقعين في كل من أحياء غرب والعامرية بالإسكندرية ومدينتي حوش عيسي وإيتاى البارود بمحافظة البحيرة، ودمياط القديمة والجديدة بمحافظة دمياط، والإسماعيلية والقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، والحسينية وفاقوس بمحافظة الشرقية، كما تمت الموافقة على موقع واحد في كل من مركز دشنا بمحافظة قنا، ومطوبس بكفر الشيخ، وحي فيصل بالسويس، وحي الضواحي ببورسعيد، إضافة إلى مدينة الأقصر.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على سرعة الانتهاء من الإجراءات والمعاينات اللازمة للانتهاء من توفير الأراضي المطلوبة لإنشاء المخازن، موضحا أن وزارة التخطيط ستخصص مبلغ 1,1 مليار جنيه خلال العامين القادمين لسرعة إنشاء المخازن، وانتظام الوجبات بما يساعد على تحسين صحة التلاميذ خاصة في الأماكن النائية والفقيرة، التي تشهد تسربا من التعليم، وانتشار أمراض التقزم والأنيميا والسمنة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن ايجاد جيل من الأصحاء يمثل قضية أمن قومي، ويعد أحد أفضل أنواع الاستثمار في المستقبل لخلق جيل قوي يمكنه من بناء المستقبل في أحسن صوره.