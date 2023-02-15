«التنمية المحلية»: الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ82 قرية و18مدينة

في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكاتف جهود كل أجهزة الدولة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن، للارتقاء بجودة حياة كل أبناء مصر...

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من المخططات التفصيلية في القري والمدن والمناطق ذات الأولوية والتي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية والمدرجة بخطة العام المالي الحالي 2022/2023، حيث تم الانتهاء من 82 قرية و18 مدينة و3 مناطق، وذلك بتكلفة 50 مليون جنية من خلال برتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيراً إلي أهمية المخططات التفصيلية كركيزة أساسية لإحداث التنمية بمدن المحافظات وقراها، بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تسعى إليها الحكومة، وكذا مواجهة ظاهرة العشوائيات والتعدى على الأراضى الزراعية .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المخططات التفصيلية التي تم الانتهاء منها لـ (18) مدينة تتضمن، مدن الفيوم واطسا وطامية وابشواري وسنورس بمحافظة الفيوم، ومدن قلين وبرج البرلس وسيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، ومدينتي منشأة القناطر والعياط بمحافظة الجيزة، ومدينتي السرو وفارسكور بمحافظة دمياط، ومدينتي بني سويف وسمسطا بمحافظة بني سويف، ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، كما تم نهو المخطط التفصيلي لعدد (3) مناطق داخل المدن والامتدادات العمرانية بمحافظتي الدقهلية والمنيا، إضافة إلى (82) قرية بمحافظات مطروح والقليوبية والغربية ودمياط والمنيا والوادي الجديد.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن ملف المخططات التفصيلية للمدن والقرى يحظي بأهمية كبيرة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والقضاء بشكل نهائي على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مراكز ومدن المحافظات، والمساهمة بشكل فعال في تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تهتم بالحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات، لافتاً إلى أن إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات تولت منذ تاريخ إنشائها إعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن التي يتم نهو واعتماد مخططاتها الاستراتيجية.

وشدد اللواء هشام آمنة، على أهمية تحديث المخططات التفصيلية للمدن والقري التي يتم تحديث المخطط الاستراتيجى لها واضافة مساحات للحيز العمرانى لها وذلك لمنع البناء العشوائى وادراج التحديث كأولوية ثانية، وكلف مديرى التخطيط العمراني بالمحافظات لتذليل عقبات التنفيذ أمام الهيئة الهندسية حتي يتم الانتهاء من المخططات التفصيلية في أقرب وقت ممكن .