«التنمية المحلية»: نتابع مع غرف عمليات المحافظات شكاوى المواطنين من تجمعات مياه الأمطار

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، منذ دقائق، تقريرا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة بشأن الإجراءات التي تقوم بها محافظات مطروح وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والدقهلية والغربية للتعامل مع الأمطار التي تعرضت لها، مشيرا إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مدن ومراكز أحياء المحافظات المشار إليها، التي تقوم بدورها بشفط مياه الأمطار بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح، ولم يتم رصد أي معوقات بالطرق أو المرافق العامة.

وتأتي تلك المجهودات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن تكون المحافظات على أهبة الاستعداد في التعامل مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد وانتشار الفرق الخاصة والمعدات للتدخل الفوري حال سقوط الأمطار والسيول.

التعامل مع مياه الأمطار

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات مع موجة الطقس السيىء.

شفط تجمعات مياه الأمطار

وشدد على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات؛ لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول وتذليل أي معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار، وسرعة عودة الأمور لطبيعتها.