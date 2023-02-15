«التنمية المحلية»: مبيعات «سند الخير» تجاوزت 195 مليون جنيه في 44 أسبوعا

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن مبادرة «سند الخير»، تم إطلاقها في 13 مارس 2022، وهي موجودة بكافة القرى والنجوع والكفور والأحياء الشعبية والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن المبادرة تغطي 18 محافظة من خلال 100 سيارة، وتستهدف الوزارة تغطية باقي المحافظات قريبًا.

وأضاف قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن مبادرة «سند الخير» تستهدف المواطنين من محدودي الدخل، ويساهم فيها المتطوعون من شباب المحافظات والمبادرات، إذ تضم المبادرة 3 مؤسسات أهلية إضافة إلى شركات قطاع خاص مصرية شبابية، على مستوى المحافظات المصرية.

37 منتج من المواد الغذائية ضمن مبادرة «سند الخير»

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أن الهدف الرئيسي من المبادرة توفير 37 منتجا من المواد الغذائية وعلى رأسها الدواجن واللحوم والأسماك والزيوت والتمور، مشيرًا إلى أن توفير السلع بصورة كبيرة والتخفيضات التي تصل من 20% إلى 25%، يعمل على التصدي لزيادة الأسعار.

مبيعات تجاوزت 195 مليون جنيه خلال 44 أسبوعا

وأشار قاسم إلى أن المبادرة قللت الحلقات الوسيطة كونها توفر السلع من الشركات إلى المستهلكين مباشرًة، لافتًا إلى أن إجمالي المبيعات تجاوز 195 مليون جنيه خلال الفترة الراهنة، إذ أن هذا الأسبوع سيشهد نهاية الأسبوع الـ 44 من المبادرة، كاشفًا عن أن المبادرة حققت 6 ملايين جنيه مبيعات خلال أسبوع، من خلال السيارات التي تواجدت هذا الأسبوع بالقاهرة والجيزة وأسيوط وقنا والقليوبية وجنوب سيناء والقليوبية والغربية واسوان والدقهلية والإسماعيلية والمنيا والأقصر وكفر الشيخ والمنوفية والبحيرة.