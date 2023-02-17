سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الجمعة.. «لو بتستعد لعمرة رمضان»

مع اقتراب شهر رمضان الكريم من عام 2023 والذي يفصلنا عنه أسابيع قليلة، يسعى الكثير من الراغبين في أداء مناسك عمرة رمضان للبحث عن سعر الريال السعودي بشكل يومي، حتى يتمكنوا من معرفة قيمة الأموال التي يمكن اصطحابها معهم لشراء احتياجاتهم أثناء تواجدهم في مكة المكرمة.

وتسعى «الوطن» على مدار الساعة بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير في البنوك المصرية، «لو بتستعد لعمرة رمضان»، والتي جاءت كالتالي:

سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم

وجاء سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم 16-2-2023، كالتالي:

- سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم، نحو 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.13 جنيه للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم نحو 8.09 جنيه للشراء، و8 جنيهات للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 8.13 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر العملة السعودية في بنك المصرف المتحد اليوم نحو 7.86 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

- سجل سعر الريال السعودي البنك الأهلي اليوم، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه لعمليات البيع.

- وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، نحو 8.09 جنيه لعمليات الشراء، و8.16 جنيه بالنسبة لعمليات البيع.

- بلغ سعر الريال السعودي في CIB، نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس اليوم، 8.10 جنيه للشراء، والبيع 8.16 جنيه.