سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 

تنشر المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك، بشكل يومي، أسعار العملات المختلفة حول العالم، ومنها سعر الريال السعودي مع بداية التداولات الصباحية.

وفي السطور التالية، نعرض سعر الريال السعودي اليوم، في البنوك المختلفة، كما يلي.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- جاء سعر الريال السعودي داخل بنك مصر اليوم نحو 8.04 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك المصرف المتحد، نحو 7.80 جنيه للشراء، و8.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- بلغ سعر الريال السعودي نحو 8.05 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع في البنك المركزي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي، اليوم، نحو 8.04 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

- في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 8.02 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- بلغ سعر الريال السعودي مع بداية معاملات بنك قناة السويس اليوم، إلى 8.03 جنيه للشراء، وللبيع 8.09 جنيه.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي cib، سجل سعر الريال السعودي نحو 8.04 جنيه للشراء، و8.10 جنيه للبيع.