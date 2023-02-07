سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

كشفت المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك، سعر الريال السعودي مع بداية التداولات الصباحية اليوم، مؤكدة استقرار العملة السعودية وتوافرها في معظم البنوك، وسط اهتمام المواطنين بالتعرف على سعر الصرف وخاصة المقبلين على أداء مناسك العمرة بالأراضي الحجازية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وبلغ سعر الريال السعودي نحو 8.06 جنيه للشراء، و8.09 جنيه للبيع في البنك المركزي، كما سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك المصرف المتحد، نحو 7.89 جنيه للشراء، و8.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم، نحو 8.02 جنيه للشراء، و8.06 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، جاء سعر الريال السعودي اليوم بـ 8.02 جنيه للشراء، و8.09 جنيه للبيع.

ومع بداية التعاملات في بنك قناة السويس اليوم، بلغ سعر الريال السعودي 8.05 جنيه للشراء، وللبيع 8.09 جنيه، وهو نفس السعر الذي اسقر عليه في البنك التجاري الدولي cib، حيث سجل نحو 8.02 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.