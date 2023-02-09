سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 

ارتفعت معدلات الإقبال على شراء الريال السعودي، بعد بدء موسم عمرة رجب وشعب ورمضان، وحرص شريحة كبيرة من المصريين على السفر للأراضي المقدسة لأداء العمرة، وحرصت البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي المصري على توفير العملة السعودية للراغبين في الشراء.

حافظ سعر الريال السعودي على سعره اليوم مع بداية التداولات الصباحية اليوم، وفق ما كشفت عنه المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل الريال السعودي اليوم نحو 8.08 جنيه للشراء، و8.10 جنيه للبيع في البنك المركزي، كما سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك المصرف المتحد، نحو 7.81 جنيه للشراء، و8.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل اليوم سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر، نحو 8.04 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، جاء سعر الريال السعودي اليوم بـ 8.04 جنيه للشراء، و8.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم

ومع بداية التعاملات لعمليات البيع والشراء، بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، 8.04 جنيه للشراء، والبيع 8.11 جنيه، في حين بلغ سعره في البنك التجاري الدولي cib، حيث سجل نحو 8.04 جنيه للشراء، و8.10 جنيه للبيع.