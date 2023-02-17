ضبط هيروين وأسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة مسجل خطر في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص مُتخذاً من المنطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من الهيروين المخدر– عدد 3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.