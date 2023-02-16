ضبط السائق المتسبب في حادث سقوط كوبري مشاة الثلاجة على الزراعي بشبرا

أعلنت محافظة القليوبية، ضبط السائق المتسبب في سقوط كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، ما أدى إلى توقف حركة المرور لمدة 8 ساعات، فيما قررت جهات التحقيق التحفظ على السائق والمركبة المتسببة في الحادث.

فتح الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعلن فتح الحركة المرورية بطريق «القاهرة - الإسكندرية الزراعي»، في الاتجاهين، أمام المركبات والسيارات، وانتظام الحركة المرورية بعد رفع وتجنيب كوبري مشاة الثلاجة بمنطقة حي غرب شبرا الخيمة، الذي سقط فجر اليوم الخميس.

اصطدام ونش محمل بحفار بجسم كوبري المُشاة

وكشفت التحقيقات أن السقوط نتج عن اصطدام ونش محمل بحفار بجسم كوبري المُشاة ولم يحدث أي خسائر في الأرواح، فيما توجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية فور علمه بالحادث وقد تم بالدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاة لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وأوضح أنه تم تحويل الطريق للقادم من المظلات يسلُك كوبري الشرقاوية ثم الطريق الدائري، والقادم من قليوب يسلُك الطريق الدائري وكوبرى تحيا مصر.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تلقت بلاغا فجر اليوم الخميس، بسقوط كوبري مُشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر.

سقوط كوبري مُشاة الثلاجة على الطريق الزراعي

وكلف محافظ القليوبية رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكبارى لمعاينة المكان، وإعداد تقرير كامل عن الحادث.

وأوضح أحمد داود المحامي في تصريحات لـ «الوطن»، أن السائق يواجه تهمة إتلاف الممتلكات العامة ومخالفة قيود الارتفاع وإتلاف مرفق عام ووفق القانون تكون العقوبة حبسا وفي حالة التعمد تنظر الواقعة محكمة الجنايات وفي حالة عدم العمد تكون جنحة ويجوز فيها الغرامة أو السجن.