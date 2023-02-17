تفاصيل مقتل تاجر خضروات في بني سويف.. قتله صديقاه لسرقته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص في بني سويف وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف من (مالك مشتل) بعثوره على جثة صديقه (تاجر خضروات) داخل مشتله الكائن بدائرة المركز والسابق إستضافته للإقامة به إثر خلافات بين المجنى عليه ووالده ترك على إثرها المنزل.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (مزارعان - مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بأنه نظراً لعمل أحدهما مع المجنى عليه وعلمه بقيام عملائه بتحويل مبالغ مالية له على كارت الفيزا الخاص به عقد العزم على سرقة الكارت منه حال نومه بالمشتل وفى سبيل تنفيذ مخططه إتفق مع الثانى وتوجها للمشتل ولدى قيامهما بسرقة الكارت من المجنى عليه أثناء نومه إستيقظ ، فقاما بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر فأحدثا إصابته التى أودت بحياته وإستوليا منه على كارت الفيزا ومبلغ مالى وهاتفه المحمول ولاذا بالهرب ، وأرشدا عن (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) وأضافا بحرق كارت الفيزا عقب علمهما بعدم إحتوائه على مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.