القبض على شخصين بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهم في الشرابية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين بتهمة قتل شاب طعنًا بسبب خلافات بينهم.

وورد بلاغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقباله جثمان أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم به إصابات وجروح متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة.

مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة

بالانتقال لمحل الواقعة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول المتوفي، وطرف ثانِ شخصين ومقيمين بدائرة القسم، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، نتج عنها إصابته المنوه عنها التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم استهداف وضبط مرتكبي الواقعة، وبحوزة أحدهم «فرد خرطوش - عددًا من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض- سيارة بدون لوحات»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.