الحبس 6 أشهر لشاب لاتهامه بالشروع في قتل وسرقة تاجر ماشية بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، بمعاقبة شاب يدعى «أحمد.م» بالحبس 6 أشهر، وبراءة شقيقه عمرو، بقضية الشروع في قتل تاجر ماشية وسرقة مبلغ مالي منه، رقم 32876 جنايات مركز طامية، والمقيدة برقم 3458 لسنة 2021 كلي الفيوم.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن ممدوح رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن نائب رئيس المحكمة، ووائل محمد علي حسين، وأحمد محمد مدكور، وأحمد جنيدي، وأمانة سر محمود ربيع، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

أطلق عليه النيران وسرق أمواله

تعود تفاصيل الواقعة إلى 30 سبتمبر 2021، حينما ترصد المتهمان للمجني عليه ضبع صابر طه تعيلب، 48 سنة، تاجر ماشية، ومقيم قرية قصر رشوان بمركز طامية، أثناء مكوثه مع صديقه أمام منزله، وأطلق المتهم الأول النيران عليه، وسرق مبلغًا ماليًا كان بحوزته، في وجود المتهم الثاني، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما إثر اتجارهما في الماشية والجمال.

النيابة العامة اتهمتهما بالشروع في قتل

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة الشروع في قتل المجني عليه ضبع صابر طه تعيلب، 48 سنة، عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك، وأعدا لهذا الغرض السلاح الناري تالي الوصف، وتوجها للمجني عليه بمكان أيقنا تواجده فيه سلفًا، وما أن أبصراه حتى أطلق الأول صوبه طلقة من السلاح سالف الذكر، فأحدث ما به من إصابات والثابتة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، قاصدان من ذلك قتله وخاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإدارتهما فيه ألا وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج المبين بالتحقيقات.

أحرزا سلاحا وذخيرة بغير ترخيص

كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول إحراز وحيازة الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاح ناري مسدس فردي الإطلاق، كما أحرز المتهم الأول وحاز الثاني بواسطته بغير ترخيص ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري أنف البيان.

سرقا منه مبلغا ماليا

وقال المجني عليه خلال التحقيق معه، إنّه كان يمكث أمام منزل صديقه ويتناول معه الشاي، وفوجئ بالمتهمين يترجلان من سيارة ملاكي، ثم أخذ المتهم الأول منه مبلغ 127 ألف جنيه حصيلة الاتجار في الماشية، وأطلق عليه طلقًا ناريًا في الفخذ الأيسر فسقط أرضًا، ونقله الأهالي إلى المستشفى بواسطة توك توك، موضحًا أنّ المتهمين كانا يتاجران معه في الجمال.

وفر المتهمان هاربان عقب ارتكاب جريمتهما، ولم يتم ضبطهما حتى الآن، فيما تم إصدار الحكم على المتهم الأول غيابيًا.