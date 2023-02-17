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«المرور»: ضبط 51754 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:16 ص | الجمعة 17 فبراير 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (51754) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(11360) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(248) مخالفة السير بدون تراخيص.

(2) دراجة نارية مخالفة.

(16) مخالفة موقف عشوائى.

(6) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار