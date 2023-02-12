«المرور»: ضبط 48 مخالفة شروط تراخيص في حملة أمنية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 55192 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 10123 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و312 مخالفة السير دون تراخيص، دراجة نارية مخالفة، و22 مخالفة موقف عشوائي، و48 مخالفة شروط التراخيص.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.