ماذا تعني مخالفة عدم اتباع تعليمات رجل المرور؟.. غرامتها تصل لألف جنيه

تحدث اللواء سعيد طعيمة مدير الإدارة العامة للمرور، حول سؤال آثار فضول العديد من قائدي المركبات بشأن مخالفة عدم اتباع تعليمات رجل المرور، التي وجدها البعض في صحيفة مخالفاته مع غرامة مالية قدرها نحو 600 جنيه، قائلًا إنها إحدى مخالفات قانون المرور الجديد الذي تم العمل به.

مخالفة تعليمات المرور

وأضاف «طعيمة» لـ«الوطن»، أن مخالفة عدم اتباع تعليمات رجل المرور، هي مخالفة مطاطة بعض الشيء حال عدم اقترانها بالمخالة الأصلية، ويعود تقديرها لرجل المرور نفسه، فإذا خالف قائد المركبة تعليماته في إشارة على سبيل المثال يحق له وفقا للقانون أن يسجل له تلك المخالفة.

غرامة مخالفة عدم اتباع تعليمات رجل المرور

وأوضح، أن مخالفة عدم اتباع تعليمات رجل المرور، قد تكون بالسير عكس الاتجاه أو بعدم ربط الحزام بعد التنبيه عليه، أو السير بعد التنبيه بالوقوف وكسر الإشارة أو فعل أيا من مخالفات المرور حتى وإن كان دون قصد.

وأشار مدير الإدارة العامة للمرور، إلى أن غرامة مخالفة عدم اتباع تعليمات رجل المرور هي بالحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والحد الأدنى 500 جنيه، ويجوز التوفيق بينهما.