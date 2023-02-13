10 أسئلة شائعة في غرامات قانون المرور الجديد.. احذر القيادة دون حزام أمان

نص قانون المرور الجديد، الذي تم العمل به مؤخرًا، على وضع عقوبات محددة لمخالفة قانون المرور، وقواعد محددة للسائقين من خلال تعليمات مُلزمة للسير في الطريق العام، وهو ما يتم تطبيقه من قِبل رجال المرور حال حدوث أي منها، بعضها يتم التصالح به، وبعضها لا يجوز التصالح فيه.

ولعل أبرز 10 مخالفات يتساءل حولها بعض المواطنين، ترصد «الوطن» إجاباتها وفقًا لما ورد في نص قانون المرور الجديد في السطور التالية:

ما عقوبة مخالفة تركيب زجاج «فاميه» أو ستائر تحجب الرؤية؟

ـ غرامة تتراوح قيمتها بين 20 إلى 100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ما عقوبة جلوس الابن أقل من 7 أعوام في المقعد الأمامي؟

- تعد مخالفة تتراوح غرامتها بين 20 و50 جنيهًا، ويجوز التصالح عليها.

ما العقوبة المنتظرة حال استخدام التليفون يدويًا خلال القيادة؟

ـ غرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ما عقوبة مخالفة وجود كسر في زجاج السيارة؟

ـ غرامة تتراوح قيمتها ما بين 20 و100 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.

ما عقوبة القيادة دون حزام أمان؟

ـ غرامة تتراوح قيمتها بين 100 و300 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ما عقوبة مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية؟

ـ غرامة تصل إلى 1500 جنيه مع إيقاف 6 أشهر، ولا يجوز التصالح فيها.

ما غرامة عدم اتباع تعليمات رجل المرور؟

ـ تتراوح بين 500 و1000 جنيه، ويجوز التصالح فيها.

ما عقوبة مخالفة إخراج المركبة دخان كثيف؟

ـ غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 500 و1500 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

ما عقوبة انتهاء إيصال رخصة القيادة؟

ـ غرامة قيمتها بين 1000 و2000 جنيه ويجوز التصالح فيها.

ما عقوبة مخالفة تجاوز السرعة المقررة؟

ـ غرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، ويجوز التصالح فيها.