شاب ينهي حياة صديقه لسرقته في مدينة نصر بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص ومقيم بدائرة قسم شرطة القطامية، مصابًا بجرح قطعي بالجسم، إذ قرر أنه حال سيره بدائرة القسم، تفاجأ بتعدي أحد الأشخاص بالضرب عليه، باستخدام سلاح أبيض «سكين» كان بحوزته ومحاولة سرقته، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

القبض على المتهم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين تعدي أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، بالضرب على المُبلغ، مُحدثًا إصابته المشار إليها ومحاولة سرقته، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.