شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشاطئ في بورسعيد (بث مباشر)
كتب:
شريف سليمان
12:05 م | الجمعة 17 فبراير 2023
جانب من شعائر صلاة الجمعة
تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الشاطئ بمحافظة بورسعيد.
وتوضح «الوطن» موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 17 فبراير من عام 2023، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة:
موعد صلاة الجمعة في القاهرة
موعد أذان الجمعة: 12:09 مساءً.
موعد أذان العصر الساعة: 3:20 مساءً.
موعد أذان المغرب الساعة 5:45 مساءً.
موعد أذان العشاء الساعة 7:03 مساءً.
موعد صلاة الجمعة والمواقيت في الغربية
وجاء موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة في محافظة الغربية كالتالي:
موعد أذان الجمعة 12:10 مساءً.
موعد أذان العصر الساعة 3:20 مساءً.
موعد أذان المغرب الساعة 5:45 مساءً.
موعد أذان العشاء الساعة 7:04 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الجمعة 12:14 مساءً.
موعد أذان العصر الساعة 3:24 مساءً.
موعد أذان المغرب الساعة 5:49 مساءً.
موعد أذان العشاء الساعة 7:08 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية
موعد أذان الجمعة 12:07 مساءً.
موعد أذان العصر الساعة 3:17 مساءً.
موعد أذان المغرب الساعة 5:42 مساءً.
موعد أذان العشاء الساعة 7:01 مساءً.
مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية
موعد أذان الجمعة 12:08 مساءً.
موعد أذان العصر الساعة 3:18 مساءً.
موعد أذان المغرب الساعة 5:43 مساءً.
موعد أذان العشاء الساعة 7:02 مساءً.
موعد صلاة الجمعة والمواقيت في بني سويف
كما جاء موعد صلاة الجمعة والمواقيت في محافظة بني سويف كالتالي:
موعد أذان الجمعة 12:10 مساءً.
موعد أذان العصر الساعة 3:22 مساءً.
موعد أذان المغرب الساعة 5:47 مساءً.
موعد أذان العشاء الساعة 7:04 مساءً.