قناة القاهرة الإخبارية: إضراب العاملين يشل حركة الطيران في 7 مطارات ألمانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن هناك 300 ألف مسافر سيتأثرون بإضراب بدأ اليوم ويستمر لـ 24 ساعة في 7 مطارات ألمانية، بسبب إصرار العاملين على مطالبهم بزيادة الأجور، إذ قال المتحدث باسم المطار في هامبورج: «الصالات فارغة هذا الصباح، وعدد قليل جد من الركاب البالغ عددهم 32 ألفًا كانوا في المطار».

تأثر نحو 295 ألف مسافرا

وأوضحت القناة، أن نحو 295 ألف مسافر تأثروا بقرار إلغاء ما يقرب من 2340 رحلة جوية في مطارات «بريمن ودورتموند وفرانكفورت وهامبورج وهانوفر وميونيخ وشتوتجارت»، وفقًا لبيان اتحاد «إيه.دي.في» للمطارات، إذ قال أحد المسؤولين في الاتحاد: «عندما ننظر إلى صالات المطار هذا الصباح، يذكرنا هذا بأسوأ أيام فيروس كورونا».

جهود التفاوض الجماعي لموظفي الخدمة الأرضية ومسؤولي القطاع العام

وأعلن اتحاد فيردي للعمال، الإضراب يوم الأربعاء الماضي بعد أن قال إن جهود التفاوض الجماعي لموظفي الخدمة الأرضية ومسؤولي القطاع العام وعمال أمن الطيران لم تحرز سوى تقدم ضئيل، إذا لم يتم فعل شيء بشأن الأجور الآن، سنشهد جميعًا صيفًا آخر مليئًا بالفوضى، ويتعلق الأمر بتوجيه رسالة قوية حقًا»، إذ أن الإضراب يأتي تزامنًا مع مؤتمر ميونيخ للأمن التاسع والخمسين.