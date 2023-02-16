قناة القاهرة الإخبارية: مقبرة الملك توت عنخ آمون مليئة بالثروات والكنوز

تعد مقبرة الملك المصري القديم توت عنخ آمون، التي تنتمي إلى الأسرة الثامنة عشرة ذات شهرة عالمية، لأنها المقبرة الملكية الوحيدة بوادي الملوك التي جرى اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة.

مقبرة الملك توت عنخ آمون

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا عن مقبرة الملك توت عنخ آمون، بطريقة الفيديو جراف، مستعرضًا أهم اكتشاف أثري في تاريخ مصر، ولفتت إلى أن الحدث الفارق في رحلة اكتشاف مقبرة الملك المصري، أنها المقبرة الوحيدة التي عثر على جميع محتوياتها كاملة.

وذكر التقرير، أنه جرى اكتشاف المقبرة في الـ16 من فبراير لعام 1923؛ وأوضح أن عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر، أول من اكتشف حجرة دفن توت عنخ آمون، مشيرًا إلى أن كارتر كان أول إنسان تطأ قدمه داخل المقبرة بعد 3000 عام.

الفرعون الذهبي

وأكد التقرير أن المقبرة كانت مليئة بالثروات والكنوز، وكانت مومياء الملك المحفوظة جيدا أهم الاكتشافات.

واختتم التقرير، أن الملك توت عنخ آمون كان حاكمًا لمصر لمدة 10 سنوات، موضحًا أن الفرعون الذهبي توفى عن عمر يناهز 19 عامًا، سنة 1325 قبل الميلاد.