كتب ومؤلفات محمد حسنين هيكل تحاكي تاريخ مصر.. من الملك فاورق لثورة يناير

يصادف اليوم ذكرى وفاة الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، الذي ترك وراءه إرثا كبيرا من الكتب والمؤلفات، فقد ساهم في صياغة السياسة في مصر بداية من فترة الملك فاروق، وما تلاها حتى وفاته في عام 2016، ويعتبر من أشهر الصحفيين العرب والمصريين في القرن العشرين، وتولى العديد من المناصب الصحفية المهمة؛ من ضمنها رئيس تحرير جريدة الأهرام.

كتب ومؤلفات محمد حسنين هيكل

كانت مسيرة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل كبيرة ومثمرة، ترك خلفه العديد من المؤلفات والكتب، وصلت إلى نحو 40 مؤلفا عن العديد من أهم القضايا السياسية التي تهم فئة كبيرة من العرب والمصريين كالصراع العربي الإسرائيلي، والتحولات السياسية في مصر مع تغير الأنظمة الحاكمة باللغة الإنجليزية واللغة العربية.

ومن أبرز كتب ومؤلفات محمد حسنين هيكل كتاب «إيران فوق بركان»، الذي يعد الإصدار الوحيد له في عهد الملك فاروق وهو عبارة عن حصيلة شهر عاشه الصحفي الكبير في إيران، كما أصدر «ما الذي جرى في سوريا» عام 1962، يشرح عبر صفحاته وفصوله كواليس تجربة الوحدة بين مصر وسوريا وطبيعة الانقلاب الذي حصل في دمشق ضد هذه الوحدة.

كتب ومؤلفات هيكل في العصر الحديث

ومن ضمن كتب ومؤلفات محمد حسنين هيكل كتاب «الطريق إلى رمضان»، الذي صدر في 1975 ويحكي عن عنصر المفاجأة في حرب السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات التي واجهت الرئيس السادات في بداية حكمه والضغوطات التي تعرض إليها وغيرها من التفاصيل، وهو ترجمة الكتاب الصادر بالإنجليزية بعنوان «The Road To Ramadan».

وتناولت كتب ومؤلفات محمد حسنين هيكل، العصر الحديث؛ فأصدر في عام 2003 «الإمبراطورية الأمريكية والغارة على العراق»، وتناول الأسباب التي أدت إلى الحرب على العراق، وتاريخ الإمبروطورية الأمريكية، وفي عام 2011 بعد اندلاع ثورة 25 يناير، أصدر هيكل كتاب «مبارك وزمانه.. من المنصة إلى الميدان»، الذي يتضمن عددا من الرسائل كتبها من قبل لمبارك وحاول نشرها في الأهرام لكن لم تنشر، كما تضمن الكتاب شهادة على عصر مبارك.