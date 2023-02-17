موعد صرف مرتبات فبراير ومعاشات مارس 2023.. «اعرف هتقبض يوم كام»

مع اقتراب آخر 10 أيام من شهر فبراير، يبدأ الكثير من الموظفين العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات في التساؤل حول موعد صرف مرتبات شهر فبراير ومعاشات شهر مارس، حتى يستطيعوا تلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية، ودفع الفواتير الخاصة بالمرافق تجنبًا لتراكمها، خصوصًا بعد عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وزيادة مصاريف الأبناء.

وتهتم «الوطن» على مدار 24 ساعة بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر فبراير ومعاشات شهر مارس، وفق ما أعلنته وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، التي جاءت كالتالي:

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 للموظفين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، ليبدأ صرف المرتبات يوم الخميس المقبل، على أن يستمر صرف المرتبات على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 26 و27 و28 فبراير الجاري.

وأوضحت الوزارة أيضًا موعد صرف مرتبات شهر مارس التي يتم صرفها يوم 20 من الشهر نفسه، ليكون ذلك قبل بدء شهر رمضان بيومين، حتى يتمكن المواطنون من شراء احتياجاتهم خلال شهر رمضان الكريم.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2023

وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر مارس 2023، للراغبين في معرفة موعدها، إذ يبدأ صرف المعاشات لهذا الشهر يوم الأربعاء الموافق 1 مارس المقبل، على أن يتم صرف المعاشات لما يقرب من 11 مليون شخص من ماكينات الـATM، عقب الانتهاء من مد جميع ماكينات الصرف بالأموال حتى يتمكن أصحاب المعاشات من صرف المعاش الخاص بهم بسهولة.