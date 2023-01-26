موعد صرف معاشات شهر فبراير 2023 لجميع الفئات.. باق أيام قليلة

أيام قليلة تفصلنا عن بدء صرف معاشات شهر فبراير من عام 2023، إذ يرغب الكثير في معرفة المواعيد، حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ودفع الفواتير الخاصة بمرافق المنزل حتى لا تتراكم عليهم، الأمر الذي يجعل هيئة التأمينات الاجتماعية تعلن موعد صرفها شهريا.

ونقدم خلال هذا التقرير موعد صرف معاشات شهر فبراير، والمنافذ التي يمكن الحصول على المعاش منها إلى جانب ماكينات الصراف الآلي، كالتالي:

موعد صرف معاشات شهر فبراير

يبدأ صرف معاشات شهر فبراير للفئات المختلفة من يوم الأربعاء المقبل، والموافق 1 فبراير من عام 2023، على أن يصرف المعاش بالزيادة الجديدة التي جرى تطبيقها بداية من شهر يناير الجاري، بعد رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون 1700 جنيه، بدلا من 1400 جنيه، ورفع الحد الأقصى للمعاش ليكون 10900 جنيه، بعد أن كان 9400 جنيه.

منافذ صرف معاشات شهر فبراير

يلجأ الكثير من أصحاب العاشات إلى صرف المعاش الخاص بهم من ماكينات الصراف الآلي، ما يسبب الكثير من الازدحام على تلك الماكينات في الأيام الأولى من صرف المعاشات، ولكن هناك منافذ أخرى يمكن صرف المعاش من خلالها، وتتمثل في «ماكينات فوري المتوفرة لدى وكلاء الشركة، أو من خلال محافظ البنوك الغلكترونية من خلال الهاتف المحمول».

ويحرص بنك ناصر الاجتماعي خلال تلك الأيام التي تسبق بدء صرف المعاشات على تغذية ماكينات الصراف الآلي حتى يجرى صرف المعاشات في الموعد المحدد، تسهيلا على أصحاب المعاشات لصرف القيمة المالية الخاصة بهم.