موعد صرف معاشات شهر فبراير 2023 لأكثر من 10 ملايين مستحق

يبدأ أصحاب المعاشات ومستحقيه البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و837 ألف صاحب ومستحق، في صرف معاشات شهر فبراير 2023، من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك وكذلك الخاصة بالبريد، بدءا من الأربعاء 1 فبراير 2023، كما يمكن صرف المعاشات من منافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM بالنقدية بشكل مستمر

أوضح بنك ناصر الاجتماعي، أنه يجر تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM بالنقدية بشكل مستمر، كما سيجري تغذيتها بالتزامن مع صرف معاشات شهر فبراير 2023، وذلك في إطار التسهيل على أصحاب المعاشات، إلى جانب توفير خدمة صرف المعاشات من منافذ شركة «فوري».

8720 جنيها الحد الأقصى لمعاش المنتهى خدمته يناير الجارى

أوضحت التأمينات الاجتماعية وفق تقرير صادر عنها، أن الحد الأدنى لمعاش المواطن الذي تنتهي خدمته يناير الجاري، سيكون 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى لمعاش المواطن المنتهى خدمته يناير 2023 نحو 8720 جنيها.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

أكدت التأمينات الاجتماعية، أن ذلك يعد من الأثار المباشرة لتطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني منذ بداية يناير الجاري، حيث تم رفعه ليكون 1700 جنيه بدلا من 1400 كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.