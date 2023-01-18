موقف زيادة معاشات اتحاد المهن الطبية.. الأعضاء يطالبون بتفاصيل الميزانيات

ينتظر الكثير، من أعضاء اتحاد المهن الطبية، الذي يضم كل من الأطباء البشريين والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان، زيادة المعاشات الخاصة بالاتحاد لـ1200، وتقدم بعضهم بدراسة شاملة لتفاصيل الزيادة وإدراجها لعرضها على مجلس اتحاد المهن الطبية الأخير، والذي كان من المقرر انعقاده أمس، إلا أنه بعد تقديم عدد من أعضاء المجلس الممثلي عن النقابات الأربعة، بطلبات لرفع المعاش ومناقشته في الاجتماع لم يحضر كافة الأعضاء ولم يكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية لاإتحاد المهن الطبية، بحقهم في الحصول على نسخة كاملة من الدراسة الاكتوارية لعام 2022، ومن الميزانيات التفصيلية لسنوات 2019 -2020-2021، مؤكدين أن الاطلاع على تفاصيل كل ما يخص أموال الاتحاد، وكل دراسة تخص مستقبل معاشاتنا هو حق أصيل لأعضاء الاتحاد أصحاب المال.

وأكد عدد من الأعضاء الموقعين على طلبهم، أن ملخص الدراسة الاكتوارية المنشور، خلص لرفض زيادة معاشات الأعضاء، وهو قرار يستدعي مشاركة الأعضاء في فحصه، وايجاد حل له، لأننا متأكدون أننا بعد التدقيق سنتمكن من إيجاد حلول كثيرة للمساعدة في رفع المعاشات، للتيسير على أصحاب المعاشات في الظروف المادية الصعبة التى نمر بها.

دراسة اكتوارية لزيادة المعاشات

وأوضح الأعضاء، أنه قد تم التقدم سابقا بطلب تسلم نسخة كاملة من الدراسة الاكتوارية، يوم الأحد 16 أكتوبر 2022 والثلاثاء 18أكتوبر 2022، وسلم الطلبان لسكرتارية الاتحاد ولم يتلقوا أي رد حتى الآن.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء وأحد الموقعين على الطلب، إنه استجابة للطلب الذي قدم به لمجلس نقابة الأطباء، فقد قامت النقابة بمخاطبة الاتحاد لإرسال الدراسة الاكتوارية، وقد ورد للنقابة أخيرا تقرير الدراسة الاكتوارية من الاتحاد.

وأضاف «الطاهر» في بيان له: «قمت بدراسة التقرير من الناحية المالية، قد تبين لى وجود تضارب وملاحظات جوهرية بالتقرير قد تؤدى لنتائج مختلفة عن المذكورة بالتقرير، بل إنها قد تخلص لإمكانية إصدار قرار من مجلس الاتحاد بزيادة المعاش ليصبح 1200 جنيه شهريا ودون أن يتسبب ذلك فى حدوث عجز اكتوارى حتى عام 2050».