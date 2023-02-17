الغرف التجارية: تحديث الخريطة الاستثمارية يساعد القطاع الخاص على المساهمة بالاقتصاد الوطني

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية، إن تحديث خريطة مصر الاستثمارية يسهم في فتح آفاق أكبر أمام القطاع الخاص للمساهمة في الاقتصاد الوطني، كما يساعد المستثمرين على اقتناء الفرص الاستثمارية المناسبة لنشاطاتهم.

اختيار الفرصة الاستثمارية

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن اختيار الفرصة الاستثمارية، لا بد وأن يكون وفقا لآلية إلكترونية يتعامل من خلالها المستثمر كما هو معمول به في جميع أنحاء العالم.

تحديث خريطة مصر الاستثمارية للمرة الثالثة

وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعلنت تحديث خريطة مصر الاستثمارية للمرة الثالثة، التي ستتضمن الفرص الحكومية المتاحة بهدف تمكين المستثمرين من انتقاء الفرص التي تناسبهم بالقطاعات المختلفة، وتعتزم الهيئة أيضا تفعيل تأسيس الشركات إلكترونيًا في الربع الثاني من العام الجاري.

المستثمرون لديهم رغبة جادة وصادقة

وأشار الفيومي إلى أن هناك العديد من المستثمرين لديهم رغبة جادة وصادقة في الحصول على فرصة استثمارية مناسبة في السوق المصرية خاصة الأجانب، موضحا أن خطوة تحديث خريطة مصر الاستثمارية تساعد هؤلاء المستثمرين على المفاضلة بين الأماكن الاستثمارية في جميع محافظات مصر؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على جغرافيا الاستثمار.

تقليل معدلات البطالة في المحافظات

وتلعب الخريطة دورا كبيرا في تقليل معدلات البطالة في المحافظات، إذ تساعد المستثمرين على اختيار فرص استثمارية في جميع المحافظات والأقاليم؛ الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، وهو ما ينعكس في آخره على معدل البطالة العام.

دعم جميع المستثمرين في مختلف القطاعات

وأكد الفيومي، أن الدولة لا تدخر جهدا لدعم جميع المستثمرين في مختلف القطاعات؛ بداية من تقديم الحوافز الضريبية والتشريعية، وصولا إلى الإعفاءات من بعض الرسوم المقررة على بعض الأنشطة الاستثمارية، مؤكدا أن جميع هذه العناصر تسهم في النهاية في خدمة الاقتصاد المصري بوجه العام، والمواطن بشكل خاص.