خدمات يمكن إجراؤها من أقرب ATM للمنزل.. «مش هتحتاج تروح البنك»

على مدار السنوات القليلة الماضية، اعتمد الكثير من المواطنين على استخدام الحسابات البنكية، حرصًا على أموالهم ورغبة في الحصول على التسهيلات التي توفرها البنوك المختلفة للعملاء، خصوصًا تلك التي يمكن الحصول عليها من ماكينات الـ ATM، إذ تساعدهم في الحصول على جميع الخدمات التي يرغبون في إجرائها، دون أن يكون هناك حاجه للذهاب إلى البنك.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل مستمر إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الخدمات التي يمكن إجراؤها من خلال ماكينات الـ ATM، دون أن يكون حاجه للذهاب إلى البنك، التي جاءت كالتالي:

خدمات يمكن إجراؤها من ماكينات الـATM

وهناك العديد من الخدمات المهمة والمختلفة التي يمكن إجراؤها من ماكينات الصراف الآلي، التي تسهل على العملاء إجراء معاملاتهم المالية، التي جاءت كالتالي:

1- السحب والإيداع النقدي في الحساب الشخصي الخاص بالعميل.

2- الاستعلام عن أرصدة الحسابات الخاصة بالعملاء.

3- طباعة كشف حساب يوضح آخر معاملات مالية تمت على الحساب البنكي.

4- تحويل الأموال من حساب لحساب بنكي آخر.

5- سداد مستحقات البطاقة الائتمانية الخاصة بالحساب.

6- سداد الأقساط الخاصة بالقروض المسجلة على للعميل.

7- سداد الفواتير الخاصة بالمرافق مثل فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغيرها.

8 - دفع المصروفات الدراسية التي يتم دفعها للحسابات البنكية الخاصة بالمدارس.

9- التبرع للجمعيات الخيرية.