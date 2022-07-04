استمرار صرف معاشات يوليو لليوم الرابع من ماكينات الصراف الآلي والبنوك

يواصل أصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستفيد، صرف معاشات شهر يوليو 2022، من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، ومكاتب البريد ومنافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف، لليوم الرابع على التوالي في ظل تأكيدات التأمينات الاجتماعية أن إجمالي صرف المعاشات شهريا 22 مليار جنيه.

وأكد بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يواصل صرف المعاشات للعملاء قبل عيد الأضحى، لافتا إلى أن المعاشات متاحة من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة بكل محافظات مصر.

بنك ناصر: تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر

وأوضح البنك في تقرير صادر عنه أن هناك 104 أفرع، إلى جانب الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، لافتا إلى تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر، كما يتم توفير خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، التي تضم أكثر من 200 ألف منفذ.

توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات

من جانبها أوضحت الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية، أنه في حالة انتهاء صلاحية البطاقة الزرقاء القديمة لصرف المعاشات والخاصة بالهيئة، فلن يتم قطع أي معاش مستحق حتى يتم تنشيطها لإتمام عملية الصرف، مشيرة في تقرير لها، إلى أنه تم توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات وكذلك المستحقين عنهم، وذلك لاستلام كارت ميزة مجانًا، بدلًا من البطاقات الزرقاء التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

تحويل صرف المعاش إلى المحافظ الإلكترونية

وأشارت إلى أنه يمكن تحويل صرف المعاش إلى المحافظ الإلكترونية، وذلك عن طريق توجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى فرع شركة المحمول التابع لها برقم الهاتف، مشيرة إلى قيام الشخص بطلب من الفرع فتح محفظة إلكترونية لتحويل المعاش عليها، ويقدم استمارة بذلك للفرع فقط.