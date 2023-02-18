بيومي فؤاد يشارك بـ4 مسلسلات في رمضان 2023

يعيش الفنان بيومي فؤاد خلال هذه الفترة حالة كبيرة من النشاط الفني إذ يشارك في السباق الرمضاني لهذا العام 2023 بأربعة أعمال درامية، يقدم خلالها عددًا من الشخصيات المختلفة والمميزة.

ويشارك الفنان بيومي فؤاد في رمضان بمسلسل العمدة، والذي سيشارك من خلاله مع عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان وهالة صدقي ومنة فضالي، وإيمان العاصي وزينة ومي كساب وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

بيومي فؤاد يشارك بمسلسل سره باتع

كما يشارك الفنان بيومي فؤاد في مسلسل سره باتع، والذي يشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وحسين فهمي وريم مصطفي وأحمد صلاح السعدني وأحمد عبدالعزيز وهالة صدقي، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج خالد يوسف.

وأيضا يشارك بمسلسل صراع الفصول، مع الفنانة دنيا سمير غانم ومحمد سلام وخالد الصاوي وسلوى خطاب وعدد آخر من الفنانين.

ولديه أيضا عمل رابع وهو مسلسل رمضان كريم 2، والذي يشارك من خلاله بجانب عدد من الفنانين منهم سيد رجب وسلوى عثمان وصبري فواز ومحمد لطفي وأحمد صيام ونجلاء بدر، وعدد آخر من الفنانين.