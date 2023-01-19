بيومي فؤاد عن فيلم «الصف الأخير»: صورنا في أكثر من محافظة وتجربته مرهقة

يخوض الفنان تيام مصطفى قمر، أولى بطولاته المطلقة على شاشة السينما، مع الفنان بيومي فؤاد، من خلال فيلم يحمل اسم «الصف الأخير»، وذلك وفق الشركة المنتجة Victoria Film ، التي نشرت صورًا من كواليس التصوير، ظهر خلالها بيومي فؤاد وهو يرتدي ملابس صعيدية ونظارة سوداء، بينما يجلس بجوار تيام قمر في قطار سكة حديد.

وقال الفنان بيومي فؤاد، إن فيلم «الصف الأخير»، شهد التصوير في أماكن كثيرة تطلبت الانتقال لمحافظات عدة، وتم التصوير في أكثر من 6 أماكن مختلفة، ومن ثم كانت التجربة مرهقة وممتعة في الوقت نفسه، مضيفًا: «الشخصية التي أجسدها مليئة بالتفاصيل وقد تشبه شخصًا التقيت به قبل ذلك».

أول بطولة لـ تيام قمر

وقال الفنان الشاب تيام قمر، إنه سعيد جدًا ببطولته الأولى مع بيومي فؤاد، حيث يجسد شخصية أدهم، يمر بمراحل مختلفة قد تقترب من شباب مرت هذه الفترة في حياتهم، معربًا عن أمنيته أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور والنقاد بعد طرحه في دور العرض السينمائي.

قصة وأبطال فيلم «الصف الأخير»

فيلم «الصف الأخير»، من بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ياسر الطوبجي، أمجد عابد، ومحمد عبد العظيم، قصة وسيناريو وحوار شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، إخراج شريف محسن وإنتاج Victoria Film، تدور الأحداث حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدةـ يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.