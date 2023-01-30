أحداث مسلسل «رمضان كريم 2» لـ بيومي فؤاد. ظهور شخصيات جديدة

يواصل المخرج سامح عبد العزيز، تصوير مسلسل «رمضان كريم 2»، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2023، إذ يشهد الجزء الجديد العديد من التغييرات والتطورات في الأحداث، وذلك بعد مرور أكثر من 5 سنوات على عرض الجزء الأول في 2017، وحقق نجاحًا كبيرًا آنذاك.

ويشهد رمضان كريم 2، ظهور شخصيات جديدة قد بدأت تصوير مشاهدها بالفعل، لعل أبرزها بيومي فؤاد وبدرية طلبة، حيث يُجسدان شخصيتي زوجان يعيشان في الحارة، وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية مع أهل المنطقة هناك، لاسيما وأنّ الأحداث ترصد يوميات شهر رمضان الكريم.

تفاصيل شخصية ويزو وزوجها في رمضان كريم 2

كما يشهد رمضان كريم 2، ظهور دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو» وزوجها شريف حسني، حيث يُجسدان أيضًا شخصيتي زوجان يعيشان في الحارة، حيث تظهر «ويزو» بشخصية «نوال».

قائمة الغائبين عن رمضان كريم 2

ويُشارك في بطولة مسلسل رمضان كريم 2، كل من سيد رجب، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وصبري فواز، وأحمد صيام، ومحمد لطفي، وبيومي فؤاد، وعفاف مصطفى وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، فيما اعتذر عن المُشاركة في الجزء الثاني، كل من ريهام عبد الغفور، وشريف سلامة وروبي وسهر الصايغ.