وفاة 3 عرسان ببدلة الفرح خلال أسبوع واحد.. «عرس تحول إلى مأتم»

شهدت العديد من المحافظات المصرية وقائع مصرع 3 عرسان في ليالي أفراحهم خلال أسبوع واحد فقط، لتتحول الأفراح إلى مأتم والضحك إلى بكاء والسعادة إلى حزن أليم.

قصة وفاة عريس في القاهرة

الواقعة الأولى كانت بوفاة الشاب مؤمن الهلاوي، الذي توفي أثناء الاحتفال بخطوبته في قاعة أفراح متأثر بإصابته بغيبوبة سكر، وسقط على الأرض جثة هامدة ولم تنجح الجهود في إنقاذ حياته، وسط صدمة كبيرة من المعازيم الذين رحلوا في حالة انهيار كامل، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

قصة وفاة عريس قنا أثناء الفرح

أما في الواقعة الثانية، سقطت «كوشة فرح» في قنا أثناء حفل زفاف المهندس محمد حسني الذي لقى مصرعه في الحال وأصيبت زوجته، فلم يلحق أن يسعد بفرحة عمره الذي ظل منتظرها طوال السنوات الأخيرة، وسط ذهول الحضور، وشيعت جنازته في مسقط رأسه وسط حزن وانهيار أسرته.

قصة عريس الدقهلية.. كان رايح يشتري الذهب

وآخر الوقائع، كان لعريس وحماته في مركز السنبلاوين بالدقهلية، ولقيا مصرعهما، حيث سقطت سيارة أم العروسة في مصرف مياه بعد اصطدامها بعمود إنارة، ليحاول العريس الشهم إنقاذ حياتهم لكنه تعرض للصعق الكهربائي ويتوفى في الحال.