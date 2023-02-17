إقبال على معارض «أهلا رمضان» بكفر الشيخ.. تخفيضات تصل 30%

شهدت معارض «أهلاً رمضان» بمحافظة كفر الشيخ إقبالاً كبيراً من المواطنين بعد افتتاح العديد من المعارض بمراكز ومدن المحافظة، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الاقتصادية المخفضة.

مواطنون يُطالبون باستمرار هذه المعارض طوال أيام العام

وأعرب عدد كبير من مواطني كفر الشيخ عن سعادتهم بافتتاح معارض «أهلاً رمضان» قبل حلول شهر رمضان المبارك بمدة كافية، مطالبين باستمرار هذه المعارض طوال أيام العام، مع التوسع في فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن.

إشادات بما تحتويه المعارض علي العديد من السلع الغذائية

كما أشاد المواطنون بما تحتويه المعارض على العديد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ووجّهوا الشكر للدولة لحرصها على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح معارض «أهلاً رمضان»، بـ«فوه، وبيلا، والحامول، وبلطيم، وسيدي غازي، وسيدي سالم، والبرلس، ودسوق، وكفر الشيخ»، فضلاً عن ماركت المنطقة الشمالية ببلطيم وهايبر المنطقة الشمالية غرب المدينة، وجاري افتتاح المعارض في كل مدن المحافظة، إضافة لفتح معرض «أهلاً رمضان»، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

أسعار التخفيضات تصل من 20 إلى 30%

وأشار المحافظ، إلى أن هناك تعاون كبير بين المنطقة الشمالية العسكرية والمحافظة، لفتح منافذ دائمة، لتوفير كافة السلع الغذائية، واحتياجات المواطنين من «السلع، واللحوم الطازجة، والدواجن المثلجة، والفواكة، والأرز، والمكرونة، والدقيق»، بأسعار مخفضة، بنسبة تصل من 20 إلى 30%، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، وتم وضع الأسعار على السلع، لافتاً أنه سيتم فتح منافذ بمدن المحافظة تباعاً.