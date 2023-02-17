أسعار الأرز في كفر الشيخ اليوم.. طن «رفيع الحبة» بـ 12 ألفا و500 جنيه

سجلت أسعار الأرز في كفر الشيخ اليوم، تراجعًا في بعض الأصناف، وفقًا لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر بمدن ومراكز المحافظة اليوم.

أسعار الأرز في كفر الشيخ اليوم

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ أسعار الأرز في كفر الشيخ اليوم، سجلت تراجعًا طفيفًا للبعض منها، وهو الأمر الذي يصب بالنفع على المستهلكين، إذ سجلت أسعارها التالي:

- سعر طن الأرز الشعير «عريض الحبة» بـ11 ألفًا و400 جنيه.

- استقر سعر طن الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل 10 آلاف و900 جنيه.

- سجل سعر طن الأرز الأبيض «السائب» 15 ألفًا و150 جنيهًا.

- سعر طن الأرز الأبيض «رفيع الحبة السائب» بـ12 ألفًا و500 جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر «عريض الحبة» بـ15 ألفًا و400 جنيه، وسط تراجع بلغ 50 جنيهًا لكل طن.

وفرة المعروض من الأرز

وأشار «حاتم» إلى أنّ أسعار الأرز في كفر الشيخ اليوم، شهدت وفرة في المعروض، لافتًا إلى أنّ محافظة كفر الشيخ، تنتج نحو 40% من محصول الأرز الشعير عريض ورفيع الحبة، على مستوى المنزرع في محافظات الجمهورية بالوجهين البحري والقبلي.