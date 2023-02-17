«الأوقاف» تفتتح 17 مسجدا في 9 محافظات اليوم.. بينها كفر الشيخ والبحيرة

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 17 مسجدًا في 9 محافظات، بينها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و3 مساجد صيانة وتطوير، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

ففي محافظة دمياط تم افتتاح مسجد النصر، بمركز فارسكور، ومسجد خارج الثلاثين بالبصارطة، وفي محافظة الشرقية تم افتتاح مسجد الرحمن بقرية مختار بك بمركز ههيا، وفي محافظة كفر الشيخ تم افتتاح مسجد النور بقرية أبو غنيمة بمركز سيدي سالم، ومسجد التوحيد «عبد الوهاب كمون» بقرية المندورة بمركز دسوق، وفي محافظة جنوب سيناء تم افتتاح مسجد سهل القاع بمدينة طور سيناء، وفي محافظة البحيرة تم افتتاح مسجد فرج مجاور بقرية قمحة بمركز الدلنجات، ومسجد القبلي جزاير عيسى بمركز الدلنجات، ومسجد الرحمة الجارحي بحي شرق المدينة بمركز وادي النطرون، ومسجد عزبة جابر البحرية، بقرية أبو وافية الكبرى بمركز الدلنجات.

وفي محافظة المنوفية تم افتتاح مسجد الرضا والنور بقرية جزيرة دلهمو بمركز أشمون، وفي محافظة الغربية تم افتتاح مسجد مساكن العجيزي بمركز طنطا، وفي محافظة أسوان تم افتتاح مسجد الواحد الأحد بقرية العتمور مستجد بمركز المنشية، وفي محافظة الجيزة تم افتتاح مسجد الرحمة بقرية أبو غالب بمركز منشأة القناطر.

افتتاح مساجد بعد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي محافظة جنوب سيناء تم افتتاح مسجد السيدة نفيسة بقرية الدبيل بمركز رأس سدر، وفي محافظة الجيزة تم افتتاح مسجد حبيشي بقرية القراطيين بمركز أوسيم، وفي محافظة البحيرة تم افتتاح مسجد الرحمة العوجا بقرية العوجا بمركز دمنهور.

وبلغ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 685 مسجدًا، منها 547 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و138 مسجدًا صيانة وتطوير.