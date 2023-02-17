القاهرة الإخبارية: الحكم بسجن حارس سفارة بريطانيا في برلين تجسس لصالح روسيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن محكمة لندن أصدرت حكمًا بالسجن أكثر من 13 عاما، اليوم الجمعة، بحق حارس أمن سابق بالسفارة البريطانية في العاصمة الألمانية برلين، سرب معلومات شديدة الحساسية لروسيا، وتلقى مقابلًا ماديًا نظير خيانته.

رسالة سرية

وأوضحت القناة، أن حارس الأمن السابق يُدعى ديفيد بالانتاين سميث، يبلغ من العمر 58 عامًا، جمع معلومات سرية على مدى أكثر من ثلاثة أعوام، بما فيها رسالة «سرية» من وزراء إلى رئيس الوزراء حينئذ، بوريس جونسون، ووثائق حساسة أخرى.

توجهات معادية لبريطانيا وموالية لروسيا

وقال القاضي مارك وول، إن «سميث» دفعته توجهاته المعادية لبريطانيا والموالية لروسيا، «أنا واثق من أنك ارتكبت هذه الجرائم بغرض مساعدة روسيا، وكان دافعك في مساعدتهم هو الإضرار بالمصالح البريطانية، تلقيت مالًا من الروس نظير خيانتك»، ثم أصدر حكمًا بالسجن 13 عاما وشهرين في محكمة أولد بايلي.