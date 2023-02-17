برلمانية أوكرانية لقناة القاهرة الإخبارية: كييف مستمرة في الصمود حتى الاستقلال

قالت ماريا إينوفا، عضو البرلمان الأوكراني، إن الغرب مع أوكرانيا حتى النصر، والأوكرانيون سوف يستمرون في قتالهم حتى الحصول على الاستقلال والسيادة، وهذه الحرب ضد الجميع والعالم والنظام العالمي.

دعم إداري أو عسكري

وأضافت «إينوفا»، في مداخلة من كييف، لقناة «القاهرة الإخبارية»، نحن كأوكرانيين نقدر أي دعم إداري أو عسكري، حتى وإن كان دبابة واحدة أو اثنتين وكل ما يساعد القوات الأوكرانية لتحرير شعبها وأراضيها والدفاع عن حدودها.

دعم متوقع في المستقبل

وأشارت إلى أن الدعم الذي قدم إلى أوكرانيا غير كافٍ ولا يزال هناك دعم متوقع في المستقبل، ومهما طالت هذه الحرب سوف يستمر الدعم لأوكرانيا وسوف تخسر روسيا الكثير، ولكن في نفس الوقت سوف تكون هناك خسائر للجانبين.