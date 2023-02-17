استمرار البحث عن جثة غريق مصرف كتشنر بكفر الشيخ لليوم الخامس.. ووالدته: «اطلع يا ضنايا»

«اطلع يا ضنايا.. اطلع يا حمزة يا ابني كفاية كده بقا».. بهذه الكلمات التي تخطف القلوب وتبكي العيون تُنادي السيدة شيماء الشحات، على طفلها حمزة جمعة، ذو الـ3 سنوات ونصف، الذي غرق في مياه مصرف كتشنر، في نطاق عزبة نيل، التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، منذ الاثنين الماضي، وما زال البحث جارياً عنه حتى الآن.

مأساة أم تبحث عن طفلها في مصرف كتشنر

تجلس «شيماء» منذ صباح يوم الاثنين الماضي على حافة مصرف كتشنر، وحولها العشرات من سيدات ورجال قرية نيل، التي شهدت مصرع الطفل في المصرف المار من أمام العزبة، على مدار الخمسة أيام الماضية، تذهب الأم إلى المكان الذي سقط فيه طفلها الصغير منذ شروق الشمس لتُنادي على «حمزة»، ولا تُغادر المكان حتى غروب الشمس، تنادي على طفلها حتى العثور على نجلها، وتوصيله إلى مثواه الأخير ويطمئن قلبها وقلب والده وأفراد أسرته وأهالي عزبة نيل جميعاً.

وخيَّم الحزن على أهالي عزبة نيل، التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، بعدما صدموا بفاجعة تفطر القلوب، حيث سقط طفل يُدعى «حمزة جمعة»، 3 سنوات ونصف، في مصرف كتشنر منذ 5 أيام، ولم يخرج جثمانه حتى الآن.

استمرار البحث عن الطفل

وتواصل قوات الإنقاذ النهري والغطاسين المتطوعين، وبعض شباب القرية، البحث عن جثة الطفل الذي غرق في مصرف كتشنر، منذ 5 أيام، بعد أثناء لهوه، وسط حالة من الحُزن والألم الشديد التي انتابت أسرته.

وقال جمعة السعيد مفتاح، أحد والد الطفل الغارق، لـ«الوطن»، أنه لليوم الخامس على التوالي يتم البحث عن نجله الطفل حمزة، في أعماق مصرف كتشنر، وذلك منذ غرقه صباح الاثنين الماضي، ولم يعثروا على جثمانه منذ غرقه حتى يومنا هذا.

وأكد «مفتاح»، أنه تمت الاستعانة بعدد من الغواصين من خارج محافظة كفر الشيخ، لمعاونة رجال الإنقاذ النهري داخل المحافظة، والصيادين من أبناء مركز البرلس للبحث عن جثة الطفل «حمزة»، لافتاً أنه ووالدته وأفراد أسرته يجلسون على حافة مصرف كتشنر بناحية مكان غرق طفلهم منذ أيام يبكون حزناً على فقدان فلذة كبدهم، وترقباً للعثور على جثته، في ظل مواساة كبيرة من جميع أهالي عزبة نيل لهم والوقوف بجانبهم منذ غرق الطفل، مشيراً إلى استمرار البحث عن الطفل «حمزة» حتى يتم العثور عليه، آملين في الله خيراً بأن يعثروا على جثمانه لإيصاله إلى مثواه الأخير، حتى يطمئن قلبهم ويهدئ.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة بيلا، بورود بلاغات باختفاء الطفل «حمزة جمعة»، وعُمره 3 سنوات ونصف، من عزبة نيل، التابعة لمركز بيلا، منذ الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الماضي، حيث كان يلهو ويلعب وسقط في مصرف كتشنر.

وعلى الفور كلّف مدير أمن كفر الشيخ، رجال الإنقاذ النهري والضفادع البشرية بالتوجه فوراً للموقع، والبحث عن الطفل، لانتشال جثمانه، وما زالت أعمال البحث مستمرة حتى الآن.