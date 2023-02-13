جهود مكثفة للبحث عن طفل في مصرف كتشنر بكفر الشيخ.. «اختفى من الصبح»

يُكثف رجال الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ جهودهم للبحث عن طفل في أوائل العقد الأول من عُمره، غرق في مياه مصرف «كتشنر»، قبالة قرية نيل التابعة لمركز بيلا.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز مركز شرطة بيلا، بورود بلاغات باختفاء الطفل «ح.ج.ا»، وعمره 3 سنوات ونصف، وحيد والديه من قرية نيل التابعة لمركز بيلا، منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم، حيث كان يلهو ويلعب أمام المنزل المُطل على مصرف كتشنر، ويخشى أن يكون لقي حتفه غرقاً في المصرف.

البحث عن الطفل

وعلى الفور كلّف مدير أمن كفر الشيخ، رجال الإنقاذ النهري والضفادع البشرية بالتوجه فوراً للموقع، والبحث عن الطفل، لانتشال جثمانه حال غرقه، وذلك منذ الساعة العاشرة والنصف صباحاً.