استمرار البحث عن الطفل حمزة في مصرف «كتشنر» بكفر الشيخ لليوم الثالث

لليوم الثالث على التوالي، تُكثف قوات الإنقاذ النهري والأهالي بمحافظة كفر الشيخ، من جهودهم للعثور على جثة طفل يُدعى «حمزة جمعة»، يبلغ من العُمر 3 سنوات ونصف، سقط في مصرف كتشنر، بنطاق قرية عزبة نيل، التابعة لمركز بيلا، أثناء لهوه.

ما زالت أعمال البحث مستمرة

وقال أحمد حسن، أحد أقارب الطفل الغارق، لـ«الوطن»، أن الطفل «حمزة جمعة»، يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، سقط في مصرف كتشنر صباح يوم الاثنين الماضي، أثناء لهوه، ولم يتم العثور عليه حتي الآن، حيث ما زالت أعمال البحث مستمرة، لافتاً أن هناك جهود كبيرة لقوات الإنقاذ النهري للعثور علي الطفل، بالإضافة إلى عمل مجموعات من الشباب، وربطهم بالحبال، للنزول إلى المصرف والبحث عن الطفل.

حالة حزن كبيرة بين أسرة الطفل وأبناء قريته

وأضاف «حسن»، أن الطفل «حمزة» لديه 3 أشقاء غيره، وهو الأصغر بينهم، مشيراً إلى أن أسرته في حالة حزن كبيرة لعدم العثور عليه حتى الآن، كما أن الحزن يعم كل أهالي العزبة، مستطرداً: «أسرته والأهالي مشافوش طعم النوم من يوم الحادث، وقاعدين على شط المصرف، وأمه بتنادي عليه بس لحد دلوقتي لسه مخرجش»، مناشداً الجميع بالتضرع إلى الله حتى يخرج الطفل من ظلمات البحر.

مصرف كتشنر شهد وقائع كثيرة مماثلة

وأوضح «حسن»، أن مصرف كتشنر شهد وقائع كثيرة مماثلة، لافتاً إلى أن المصرف يُمثل خطورة كبيرة على الأهالي والأطفال، مطالباً المسؤولين بضرورة عمل حاجز خرساني بطول المصرف لمنع تكرار تلك الحوادث.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز مركز شرطة بيلا، بورود بلاغات باختفاء الطفل «حمزة جمعة»، وعُمره 3 سنوات ونصف، من عزبة نيل، التابعة لمركز بيلا، منذ الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين، حيث كان يلهو ويلعب وسقط في مصرف كتشنر.

وعلى الفور كلّف مدير أمن كفر الشيخ، رجال الإنقاذ النهري والضفادع البشرية بالتوجه فوراً للموقع، والبحث عن الطفل، لانتشال جثمانه، وما زالت أعمال البحث مستمرة حتي الآن.